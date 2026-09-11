Vanoli vuole cominciare la sua seconda esperienza sulla panchina della Fiorentina con una vittoria a Venezia. Un successo permetterebbe ai viola di alleggerire una classifica già complicata e di recuperare fiducia dopo le tre sconfitte iniziali. Al Penzo la squadra potrà contare sulla spinta di mille tifosi, con il settore ospiti esaurito dopo la riapertura delle trasferte ai residenti di Firenze e provincia.

La settimana ha completamente cambiato il mondo viola: dalla sconfitta e dalla contestazione contro il Torino all’esonero di Grosso, fino al ritorno di Vanoli. Avendo avuto pochissimo tempo per lavorare, il tecnico dovrebbe affidarsi soprattutto ai giocatori già allenati nella passata stagione. In difesa sono pronti Dodô, Pongracic e Ranieri, mentre sulla sinistra è ballottaggio tra Valdepeñas e João Mário.

A centrocampo Fagioli tornerà nel ruolo di regista, affiancato da Ndour e probabilmente Brescianini. Atta e Oulai sono stati convocati, ma le loro condizioni fisiche suggeriscono prudenza. L’attacco sarà invece completamente nuovo, con Mastantuono e Njie sulle fasce a sostegno di Beto, favorito su Pellegrino per una maglia da titolare. Lo scrive il Corriere dello Sport.