Come siamo arrivati all'esonero di Fabio Grosso? Ci pensa il Corriere dello Sport, uscito questa mattina in edicola, a chiarire tuttem le dinamiche della faccenda:

Già, domenica: fino all'ora di cena, la scelta della Fiorentina (Ferrari-Paratici-Goretti con l'avallo della famiglia Commisso) era di andare avanti con Grosso allenatore almeno fino al Napoli e alla sosta. Poi, intorno alle 22 c’è stato un confronto telefonico aspro, teso, divisivo, tra Paratici e Grosso, e quest'ultimo ha espresso forti dubbi sull'organico via mercato (cessione di Kean compresa) e sulla possibilità di riuscire a invertire tendenza e risultati. A quel punto il garante non è stato più garante e il garantito ha perso le garanzie, le divergenze si sono appuntite, i toni si sono alzati e, insomma, divorzio inevitabile: di fronte alla presa di posizione di Grosso e alla mancanza di dimissioni da parte sua, la Fiorentina ha provveduto ad esonerarlo.