Il Corriere dello Sport analizzano la prestazione di Moise Kean, Edin Dzeko e di tutto l'attacco viola. La squadra di Stefano Pioli non riesce a fare male al Napoli di Antonio Conte:
CorSport: “Kean azzerato. Dzeko, tre partite in una settimana lasciano il segno”
Il Corriere dello Sport commenta la prestazione della Fiorentina di Pioli
Tra l'altro Buongiorno e Beukema sono super e azzerano Moise, unico vivo e vivace, e Dzeko. Che Pioli tira fuori a fine primo tempo: tre partite in una settimana, dopo due con la Bosnia da 73 e 90 minuti, lasciano segni. Figuriamoci a 39 anni e mezzo (indossati da campione). Entra Piccoli, ma il tema resta uguale. Mentre cambia il risultato: 3-0 da sviluppo d'angolo, con Anguissa che innesca Beukema. Il tutto in beata serenità: chi marcava? Se la Viola non va al tappeto è per merito di De Gea: 5 parate, almeno 4 decisive. Solo contro tutti fino al quarto d'ora finale: l'ingresso di Fazzini rianima la squadra e arriva anche il 3-1. Ma è troppo tardi.
