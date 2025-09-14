Viola News
Corriere Fiorentino

CorFio: “Altro errore di Comuzzo, dispiace. E i cori sul Vesuvio…” - immagine 1
Inizio di stagione davvero complicato per Pietro Comuzzo
Redazione VN

Il Corriere Fiorentino, nell'analizzare la sfida persa ieri dalla Fiorentina contro il Napoli sottolinea l'errore di Pietro Comuzzo sul rigore concesso al Napoli. Ecco l'analisi:

Pronti via infatti (ma le difficoltà si erano già viste nelle altre gare) e il Napoli ha fatto valere la propria superiorità occupando in massa la trequarti viola conquistandosi, dopo nemmeno tre minuti, il rigore dello 0-1. E dispiace dover sottolineare (oltre ai soliti, insopportabili, cori sul Vesuvio) l’errore di Comuzzo. Un altro, in questo complicatissimo avvio di stagione. Devastante, l’impatto di De Bruyne e soci. Padroni proprio là dove si temeva (in mezzo) e capaci di far male ogni volta che aprivano il gas. Basta pensare allo 0-2. Palla in verticale e via. Hojlund in porta.

