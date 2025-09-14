Sperava e voleva un ritorno al Franchi diverso. Ma Pioli non fa drammi

«Abbiamo cominciato male tutti e due i tempi e purtroppo con un avversario così di spessore lo paghi a caro prezzo. Loro hanno ottimizzato al massimo i nostri errori e dopo è stato difficile. Però la squadra ha giocato ed è stata brava. Essere sotto di due gol con il Napoli non è semplice. Siamo rimasti compatti e abbiamo continuato a giocare. Abbiamo avuto un paio di occasioni clamorose nella ripresa per accorciare fino al 2-3. Certo che dobbiamo migliorare, ma intanto mi prendo queste cose positive e ribadisco: il Napoli ha concretizzato i nostri errori, noi gli errori del Napoli invece no. La classifica? Mi aspettavo di avere più punti, questo è sicuro, però ripeto la squadra è stata squadra anche contro un Napoli molto forte e io ho visto buone cose. Dovremo soprattutto leggere meglio le varie situazioni di gioco per diventare una squadra più competitiva. Rimangono qualità e generosità espresse che mi fanno ben sperare».