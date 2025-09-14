Sperava e voleva un ritorno al Franchi diverso. Ma Pioli non fa drammi

Viola News
Pioli analizza in maniera lucida la partita
Redazione VN

 Si immaginava, sperava e soprattutto voleva un ritorno (con debutto stagionale) al Franchi diverso da questo, ma Stefano Pioli non si fa trascinare dall’emozione che all’inizio è stata bella e positiva, poi alla fine molto meno per una sconfitta che fa male e però non deve condizionare l’immediato futuro. Di fronte agli occhi del ct Gattuso, in tribuna ieri sera al Franchi.

«Abbiamo cominciato male tutti e due i tempi e purtroppo con un avversario così di spessore lo paghi a caro prezzo. Loro hanno ottimizzato al massimo i nostri errori e dopo è stato difficile. Però la squadra ha giocato ed è stata brava. Essere sotto di due gol con il Napoli non è semplice. Siamo rimasti compatti e abbiamo continuato a giocare. Abbiamo avuto un paio di occasioni clamorose nella ripresa per accorciare fino al 2-3. Certo che dobbiamo migliorare, ma intanto mi prendo queste cose positive e ribadisco: il Napoli ha concretizzato i nostri errori, noi gli errori del Napoli invece no. La classifica? Mi aspettavo di avere più punti, questo è sicuro, però ripeto la squadra è stata squadra anche contro un Napoli molto forte e io ho visto buone cose. Dovremo soprattutto leggere meglio le varie situazioni di gioco per diventare una squadra più competitiva. Rimangono qualità e generosità espresse che mi fanno ben sperare».

Il punto è di Jacopo Fazzini: dentro lui la Fiorentina ha cambiato passo e forse non è una coincidenza. «È stata una partita un po’ strana, iniziata male e preso due gol, mentre non siamo stati bravi a finalizzare le nostre occasioni che comunque abbiamo avuto. Non è la prima volta, tuttavia, che càpita di cominciare non nel modo giusto e lo analizzeremo in settimana con il nostro allenatore. La reazione poi c’è stata e ripartiremo da lì per fare meglio, ma contro una squadra forte come il Napoli è necessario rimanere concentrati e attenti per novanta minuti». Lo scrive il Corriere dello Sport. 

