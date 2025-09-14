Napoli ingiocabile, sopratutto per una Fiorentina con giocatori fuori condizione

Dura battere questo Napoli

Redazione VN 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 07:26)

Non che potesse farsi chissà quali illusioni Pioli: questo Napoli è ingiocabile per tanti, figurarsi una Fiorentina nella quale alcuni uomini chiave (Fagioli, Comuzzo e Dzeko su tutti) sono fuori condizione e fuori posizione.

E poi il gol arriva subito, dopo sei minuti, merito dell'aggressione immediata del Napoli e dell'errore in area di Comuzzo: steso malamente Anguissa, dopo che due volte la palla era stata stoppata sulla linea in duecento secondi. Una tempesta contro la quale i viola non hanno mai trovato riparo.

Rigore perfetto di De Bruyne ed è come cominciare da 0-1. Viola sotto choc, incapaci quasi di superare la metà campo, e Napoli che si distende bellissimo e incomprensibile. Per gli altri, s'intende. Lo scriveva la Gazzetta dello Sport.