CorSport: “Gudmundsson a disposizione a Udine. Quando l’esordio di Rugani”

Come la scorsa settimana con Jagiellonia e Pisa, anche in questa la Fiorentina dovrà tener conto del doppio impegno, considerando la gara di lunedì contro l'Udinese. Dodò , squalificato in campionato, si candida per una maglia da titolare nella partita di giovedì contro i polacchi, dove c'è un 3-0 da difendere.

Per il resto gestione del minutaggio, con Ranieri, titolare nelle ultime tre gare, che dovrebbe rifiatare e la possibilità di vedere anche Kouadio dal 1'. Anche Fagioli e Kean dovrebbero riposare, ma sarà un turnover ragionato, a maggior ragione per i tre giorni pieni di riposo tra le due partite.