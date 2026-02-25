CorSport: “Gudmundsson a disposizione a Udine. Quando l’esordio di Rugani”

Come la scorsa settimana con Jagiellonia e Pisa, anche in questa la Fiorentina dovrà tener conto del doppio impegno, considerando la gara di lunedì contro l'Udinese. Dodò, squalificato in campionato, si candida per una maglia da titolare nella partita di giovedì contro i polacchi, dove c'è un 3-0 da difendere.
Per il resto gestione del minutaggio, con Ranieri, titolare nelle ultime tre gare, che dovrebbe rifiatare e la possibilità di vedere anche Kouadio dal 1'. Anche Fagioli e Kean dovrebbero riposare, ma sarà un turnover ragionato, a maggior ragione per i tre giorni pieni di riposo tra le due partite.
Gudmundsson e Rugani—
L'islandese lunedì ha svolto un provino nelle ore precedenti a Fiorentina-Pisa per poi dare forfait, ma in Friuli dovrebbe essere a piena disposizione. Il difensore, invece, oggi svolgerà una partitella insieme alla Primavera per mettere minuti sulle gambe. Non essendo in lista Uefa il suo esordio è previsto contro l'Udinese. Lo scrive il Corriere dello Sport.
