Gazzetta su Kean: “In estate la clausola salirà a 62 milioni”

La Gazzetta dello Sport si concentra su Moise Kean, in gol contro Torino, Como e Pisa. E' a un passo dalla doppio cifra, a quota 9 fra campionato e Conference, e vuole essere il trascinatore della squadra. Nel mercato di gennaio non c'era alcun presupposto per la sua partenza per volontà condivisa sia dal calciatore che dal club, ma la prossima estate - si chiede la Rosea - cosa accadrà? E' ancora presto per parlare di cosa succederà fra qualche mese, ma dei punti fermi sui cui riflettere - si legge - ci sono già: il primo è che l'attaccante sta benissimo a Firenze (contratto fino al 30 giugno 2029 con un ingaggio sui 4 milioni) e in più adesso è arrivato un dirigente come Fabio Paratici a cui è legato e che è sinonimo di un ambizioso progetto tecnico.