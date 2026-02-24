La moViola: Bravo Mariani. Dodo, giallo eccessivo. Paga l’effetto Bastoni?

IL CORRIERE DELLO SPORT 6,5: Ha avuto ragione Rocchi. Rischiando, certo, ma ieri Mariani ha tenuto una partita difficile, rischiosa, in bilico fino alla fine. L’arbitro arrivava dall’onestamente brutto Milan-Como, il designatore non gli ha concesso stop tecnici, lo ha rimandato subito in campo (ricordiamo che il direttore di gara di Aprilia andrà ai Mondiali). Mariani ha fischiato il giusto (27 falli, ma ad inizio gara ha tenuto una soglia molto alta), con ben 6 gialli (tre negli ultimi minuti) tutti corretti tranne uno (Dodo), segno di che gara è stata. C’è un leggero contatto fra Bozhinov e Dodo che gli era andato via, siamo in area del Pisa, la gamba destra dell’uno va sulla gamba sinistra dell’altro. Poco per il rigore, ma il giallo che arriva per simulazione e forse l’unico errore commesso da Mariani. Non sempre un non fallo è necessariamente un inganno: paghiamo l’effetto Bastoni? E’ buono il gol di Kean che ha deciso la partita: sul tiro di Ndour, quella di Canestrelli non è una giocata, l’attaccante azzurro è tenuto in gioco da Bozhinov. Intervento particolarmente duro di Fazzini su Cuadrado, evita il rosso perché l’entrata è bassa, non tiene le gambe alte, coretto mostrare solo il cartellino giallo ---> leggi il calendario stagionale con tutte le date e i risultati della Fiorentina