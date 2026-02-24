Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, analizza la vittoria della Fiorentina contro il Pisa. Ecco il suo commento:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Polverosi: “Fiorentina, scherzi col fuoco. Dei cambi tempestivi potrebbero aiutare”
Corriere dello Sport
Polverosi: “Fiorentina, scherzi col fuoco. Dei cambi tempestivi potrebbero aiutare”
Il commento di Polverosi sulla Fiorentina
La Fiorentina ha vinto scherzando col fuoco. Non si è bruciata, ma ha rischiato quello che non avrebbe rischiato se fosse una squadra in piena salute. E non lo è. Dopo aver dominato il primo tempo col 68 per cento di possesso palla quasi tutto nella metà campo del Pisa e con 9 tiri a 0, l’ha chiuso solo sull’1-0, frutto di un quarto d’ora giocato davvero bene. Una volta in vantaggio non ha insistito, ha rallentato, rassicurata dal niente che aveva di fronte. Ma era inevitabile che il Pisa cambiasse registro nel secondo tempo, così dopo l’intervallo la Fiorentina si è rattrappita e impaurita, come era successo col Torino quando aveva incassato il 2-2 in pieno recupero, dopo le sue tremolanti barricate. A differenza dei granata, il Pisa non ha saputo approfittarne, per questo è andata bene ai viola e la vittoria l’ha riportata su in classifica, dove ha agganciato Cremonese e Lecce al terz’ultimo posto. I finali barcollanti dei viola sono diventati un classico in questa terribile stagione fiorentina. Dal 40' del secondo tempo in poi ha preso 9 gol in campionato, addirittura 6 nei minuti di recupero. È un dato che la partita di ieri non ha arricchito, però ne ha confermato la tendenza. Dipende dalla condizione atletica, in parte. Ma dipende soprattutto dalla paura che blocca la squadra. Si tira sempre più indietro, riparte sempre con meno frequenza, fino a chiudersi del tutto e a sperare in De Gea. Forse dei cambi più tempestivi potrebbero aiutarla almeno un po’. La concretezza e la cattiveria di Como e della sfida con lo Jagiellonia sembravano segnali confortanti, indicavano una direzione diversa. Invece è successo di nuovo ---> leggi il calendario stagionale con tutte le date e i risultati della Fiorentina
© RIPRODUZIONE RISERVATA