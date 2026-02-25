La Nazione vota i nuovi acquisti: “Solomon da 8, Brescianini con personalità”

La Nazione fa il punto sui nuovi acquisti della Fiorentina

I nuovi acquisti arrivati nel mercato di gennaio hanno aggiunto valore alla rosa della Fiorentina che adesso sta vivendo una svolta in campionato con due vittorie consecutive. Questo cambio di rendimento mette in luce le scelte azzeccate pilotate da Paratici e concretizzate da Goretti.

Solomon è senza dubbio colui che sta rendendo meglio: concreto, grande scelta tecnica, spirito di adattamento perfetto. Era quello che serviva per vivacizzare la fascia. Per lui, anche se in corso d'opera, un 8 in pagella. Brescianini è stato inserito in un centrocampo in difficoltà, ma lui ha fatto vedere di che stoffa è fatto grazie alla sua visione di gioco e alla personalità. Voto: 7,5.

Per Harrison servirà tempo nel limare alcuni aspetti tecnici, ma i segnali sono incoraggianti soprattutto dal punto di vista della corsa. E cosa fondamentale: i duelli uno contro uno li affronta, portando superiorità numerica. Infine Fabbian - nell'attesa di poter vedere Daniele Rugani - che si è ancora visto poco. Entrare dalla panchina per lui è un sacrificio, ma le sue qualità si sono intraviste a Bologna. Anche lui raggiunge la sufficienza, in attesa di potersi guadagnare più spazio.