CorFio avverte: “Tifosi polacchi pericolosi. Le ordinanze della Prefettura”

Attenzione ai tifosi dello Jagiellonia, considerati pericolosi dalle forze dell'ordine
Le forze dell'ordine, nella giornata di ieri, si sono riunite per affrontare il tema del ritorno di playoff di Conference League contro lo Jagiellonia. La gara è fissata per giovedì alle ore 18:45 al Franchi, ma già oggi arriveranno circa 1.000 polacchi, con almeno trecento di loro considerati vicini all’estrema destra.

Per questo la prefettura ha emesso un’ordinanza che entrerà in vigore dalle 18 di oggi e fino alle 7 di venerdì: "vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali nel centro storico". Dalle 12 di domani e fino alle 2 di venerdì è vietata la vendita per asporto «in forma fissa ed ambulante e il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattina» in piazza Indipendenza e via Nazionale, oltre alla detenzione di bombolette spray all’esterno del Franchi.

I tifosi dello Jagiellonia sono considerati pericolosi vista l'aggressione compiuta ai danni dei tifosi del Rayo Vallecano: 10 feriti gravi, 7 arresti. Saranno fatti filtri lungo le autostrade ma anche ai principali svincoli delle vie che permettano di accedere alla città. È previsto anche l’impiego dell’elicottero della polizia. Al lavoro anche i poliziotti della Polfer che intensificano i controlli negli scali ferroviari. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

