Le forze dell'ordine, nella giornata di ieri, si sono riunite per affrontare il tema del ritorno di playoff di Conference League contro lo Jagiellonia. La gara è fissata per giovedì alle ore 18:45 al Franchi, ma già oggi arriveranno circa 1.000 polacchi, con almeno trecento di loro considerati vicini all’estrema destra.
CorFio avverte: “Tifosi polacchi pericolosi. Le ordinanze della Prefettura”
Per questo la prefettura ha emesso un’ordinanza che entrerà in vigore dalle 18 di oggi e fino alle 7 di venerdì: "vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali nel centro storico". Dalle 12 di domani e fino alle 2 di venerdì è vietata la vendita per asporto «in forma fissa ed ambulante e il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattina» in piazza Indipendenza e via Nazionale, oltre alla detenzione di bombolette spray all’esterno del Franchi.
I tifosi dello Jagiellonia sono considerati pericolosi vista l'aggressione compiuta ai danni dei tifosi del Rayo Vallecano: 10 feriti gravi, 7 arresti. Saranno fatti filtri lungo le autostrade ma anche ai principali svincoli delle vie che permettano di accedere alla città. È previsto anche l’impiego dell’elicottero della polizia. Al lavoro anche i poliziotti della Polfer che intensificano i controlli negli scali ferroviari. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
