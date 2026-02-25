CorFio avverte: “Tifosi polacchi pericolosi. Le ordinanze della Prefettura”

Per questo la prefettura ha emesso un’ordinanza che entrerà in vigore dalle 18 di oggi e fino alle 7 di venerdì: "vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali nel centro storico". Dalle 12 di domani e fino alle 2 di venerdì è vietata la vendita per asporto «in forma fissa ed ambulante e il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattina» in piazza Indipendenza e via Nazionale, oltre alla detenzione di bombolette spray all’esterno del Franchi.