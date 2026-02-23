Un pareggio che lascia l’amaro in bocca e qualche rimpianto di troppo. Lo Jagiellonia, prossimo avversario della Fiorentina nel ritorno dei playoff di Conference League, non va oltre l'1-1 casalingo contro il Radomiak Radom. Una sfida decisa, ironia della sorte, proprio da un’ex conoscenza del calcio fiorentino: Rafal Wolski.
Lo Jagiellonia frena in campionato. Siemieniec: “A Firenze per la perfezione”
Il tecnico dei polacchi, Adrian Siemieniec, ha analizzato così la prestazione dei suoi, già con la testa rivolta alla trasferta del Franchi:
"Abbiamo giocato un'ottima partita, ma ci è mancata la concentrazione necessaria per evitare il gol e per segnarne un secondo" le sue parole riportate da sportowefakty.pl. Siemieniec non nasconde un pizzico di frustrazione per una vittoria sfumata sul più bello: "Siamo stati a un passo dalla perfezione, ma ci è mancato il controllo e non siamo stati costanti per tutti i 90 minuti".
Nonostante il mezzo passo falso interno, l'allenatore giallorosso prova a tenere alto il morale in vista della sfida di giovedì alle 18:45: "Il campionato è difficile, ma ora dobbiamo andare avanti. Ci aspetta il ritorno a Firenze, dove servirà una partita perfetta e subito dopo la sfida con il Legia Varsavia". Uno Jagiellonia ferito, dunque, che arriverà a Firenze consapevole di non poter commettere le stesse sbavature viste in Ekstraklasa se vorrà impensierire la squadra di Vanoli.
