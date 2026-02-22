Vitale: “Cosa serve per la salvezza. Jagiellonia? Dimostra che la CL si può vincere”

L'ex direttore sportivo Pino Vitale, ai microfoni di Radio Sportiva, ha commentato la partita tra Fiorentina e Pisa in programma domani al Franchi:
La partita contro lo Jagiellonia conta relativamente perché hanno giocato solo un tempo per poi ammettere l'inferiorità nei confronti della Fiorentina. Ci dimostra che questa competizione si può vincere nonostante le difficoltà, importante aver chiuso il discorso.
Ora bisogna dare vita la campionato contro il Pisa. Una vittoria dopo quella a Como darebbe tanta energia alla squadra e credo che metterebbe un mattone quasi definitivo alla salvezza. Il Pisa ha cambiato da poco tecnico, ma avrei tenuto Gilardino: non era colpa sua, i giocatori sono questi e ha fatto ciò che poteva. Se dovesse perdere, il Pisa avrebbe poche speranze.
