Oliveira: “Questa stagione deve servire da lezione. Con il Pisa niente errori”

Lulù Oliveira, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto a DerbyDerbyDerby.it per commentare il derby toscano che andrà in scena domani al Franchi:
Ricordo l'anno in cui l'Empoli salì in A e dovevamo affrontarli: noi, pur avendo grandi giocatori, perdemmo in casa. Fiorentina-Pisa è sempre un derby. E' un momento importante per la viola e contro il Pisa non possono permettersi errori. Anche se ha vinto contro il Como, il Lecce ha battuto il Cagliari e quindi la Fiorentina è ancora terzultima.
Sulla lotta salvezza—
Credo che la Fiorentina si salverà tranquillamente, anche se dovrà affrontare grandi difficoltà. Questa stagione sarà una lezione perché una squadra con calciatori così importanti non dovrebbe trovarsi in questa situazione. Non so cosa sia successo: solo chi lavora all'interno del club conosce i veri motivi di una delusione del genere.
