La Uefa celebra Mandragora: la sua punizione nei top gol dei playoff di Conference

Rolando Mandragora è un leader nella Fiorentina di Paolo Vanoli e lo confermano anche le prestazioni. Contro lo Jagiellonia, oltre alla prestazione nei novanta minuti, ha siglato la rete del momentaneo 0-2 con una splendida punizione: il suo sinistro ha oltrepassato la barriera scagliando la palla all'incrocio dei pali.
Rolando Mandragora premiato dalla Uefa per la sua rete su punizione
La Uefa ha inserito la rete tra i migliori gol di questi playoff di andata di Conference League. Il video:
