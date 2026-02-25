Viola News
CorFio su Kean: “Paratici proverà a farlo rimanere. Caviglia non al top”

La stagione della Fiorentina passa dalle reti di Moise Kean
Quello contro il Pisa si tratta per Moise Kean del terzo gol consecutivo che ha permesso alla Fiorentina di portare a casa sette punti in tre gare. Un caso? No, gli esempi più eclatanti del passato sono Batistuta e poi con Toni, Gilardino, Vlahovic. Senza contare che la dipendenza di una squadra dal proprio centravanti è universale. E quindi all'Inter si parla di Lautaro, alla Juventus di Yildiz  ---> LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE AGGIORNATO DELLA FIORENTINA

Per il centravanti della Fiorentina non è stata una stagione semplice con un infortunio alla caviglia che l'ha tormentato da dicembre a gennaio. Il frutto di una forzatura che alla fine l'ha tenuto fermo e costretto alla gestione nell'impiego. Kean sta meglio, ma continua a non potersi allenare con continuità al 100% e non è un caso che Vanoli gli risparmi piccole porzioni di partita (nelle ultime tre è sempre uscito negli ultimi 5-10 minuti).

La gestione ha portato i suoi risultati e Kean con otto reti in campionato si è portato al terzo posto tra i bomber al pari di Douvikas, Hojlund, Pulisic, Yildiz e Leao. Ma è al primo per diversi aspetti: è il giocatore che ha tentato più tiri (74) dall’interno dell’area; è quello che ne ha tentati di più (13) in seguito a contropiede e stesso discorso per le conclusioni (9) venute dopo un dribbling. Capace di essere pericoloso in tutti i modi e, con i suoi gol, di regalare ben 11 punti sui 24 totali alla Fiorentina.

Un cambio di rendimento è avvenuto dopo l'arrivo di Fabio Paratici con la speranza che si possa prospettare un lungo futuro insieme. Ma ora nella testa di Kean ci sono la salvezza e poi il Mondiale. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

