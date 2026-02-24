CorSport: “Kean balla sul derby. Vanoli domina per un tempo, poi resiste”

Il Corriere dello Sport su Fiorentina-Pisa

Redazione VN 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 08:04)

Il derby dell’Arno sorride alla Fiorentina, che con l’1-0 aggancia Lecce e Cremonese in zona salvezza, mentre per il Pisa la situazione si fa sempre più complicata: i punti di distanza restano nove ma con una giornata in meno a disposizione. È stata una sfida segnata dalla tensione e dalla paura, inevitabili vista la classifica di entrambe, fattori che hanno inciso sulla qualità del gioco. Ne è uscito un derby poco spettacolare, con poche occasioni e tanti errori, più nervoso che brillante.

A decidere è stato Moise Kean al 13’: dopo un tentativo maldestro di rinvio di Canestrelli su tiro di Ndour, l’attaccante viola ha trovato il destro vincente che ha battuto Nicolas. La Fiorentina aveva approcciato meglio la gara, mantenendo ritmo discreto e controllo territoriale contro un Pisa slegato e offensivamente inconsistente, con Moreo e Iling-Junior poco incisivi e Stojilkovic isolato. Ai viola è mancato il colpo del ko prima dell’intervallo — solo un colpo di testa fuori di Kean nel finale di tempo — lasciando aperta la partita.

Nella ripresa Hiljemark cambia volto al Pisa con diversi innesti offensivi e il finale diventa thrilling. La Fiorentina va in affanno più per la paura di sprecare l’ennesimo vantaggio che per la reale pressione avversaria, ma servono due interventi decisivi: Ranieri salva su Meister lanciato a rete e Dodo evita il peggio su un cross insidioso di Moreo. Nel recupero succede di tutto: Fazzini fallisce incredibilmente il possibile raddoppio a porta quasi vuota, poi Canestrelli, improvvisato centravanti, calcia alto il pallone dell’1-1. Dopo trentacinque anni il derby resta viola, con una vittoria pesantissima che porta 18 punti nelle ultime undici partite e alimenta la corsa salvezza. Lo scrive il Corriere dello Sport.