Gazzetta: “Vanoli rifletta su un altro secondo tempo di sofferenza”

La Gazzetta dello Sport su Vanoli

Redazione VN 24 febbraio - 07:02

Datemi un centravanti e vi solleverò la Fiorentina. Il rendimento della Viola è direttamente proporzionale a quello di Moise Kean: 3 partite, 3 gol, 7 punti che profumano di salvezza. L'attaccante azzurro ha deciso il derby toscano con un guizzo dei suoi, mentre la fotografia del Pisa è nel pallone calciato alle stelle da Canestrelli a pochi secondi dal gong, che si è portato via le ultime speranze di pareggiare e forse anche di restare in A.

Il grande limite del Pisa è la mancanza di una punta con l'istinto killer, la Viola invece ce l'ha e se la tiene stretta. Kean ha regalato alla Fiorentina la seconda vittoria di fila per la prima volta in campionato e l'aggancio al Lecce e alla Cremonese a quota 24.

I fischi di paura del Franchi si sono trasformati in applausi di sollievo a fine partita, però Vanoli, squalificato e quindi costretto ad agitarsi in tribuna, dovrà riflettere su un altro secondo tempo di sofferenza, in cui la squadra si è abbassata troppo e non è riuscita a difendersi col pallone, quello che invece vorrebbe il tecnico. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.