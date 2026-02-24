CorFio: “La Fiorentina sembra cambiata, ma è dura scacciare certi fantasmi”

L'analisi del Corriere Fiorentino

Redazione VN 24 febbraio - 06:58

La Fiorentina conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato — evento finora mai riuscito — e la terza complessiva in una settimana considerando anche la Conference. Un successo che porta con sé segnali importanti: porta inviolata, gol al primo (quasi unico) tiro in porta e soprattutto la capacità di superare le consuete paure che in passato avevano compromesso partite già indirizzate. In classifica i viola agganciano Lecce e Cremonese in zona salvezza, riprendendo in mano il proprio destino e alimentando la speranza che equilibrio e mentalità trovati possano finalmente consolidarsi.

Vanoli si affida quasi interamente all’undici ormai consolidato, con Ndour a sostituire lo squalificato Mandragora e Gudmundsson inizialmente in panchina per via della caviglia non al meglio. L’atteggiamento tattico era il vero nodo della sfida: il Pisa, obbligato a vincere, avrebbe potuto scoprirsi, ma è la Fiorentina a scegliere di aggredire alta e occupare stabilmente la trequarti. Una pressione efficace che porta subito frutti: il gol di Kean nasce sì da un errore di Canestrelli, ma soprattutto dalla determinazione di Ndour nel recuperare il pallone al limite dell’area. Sbloccare il match così presto rende tutto apparentemente più semplice.

Eppure, come spesso accaduto in stagione, nella ripresa riaffiorano timori e incertezze. Lo scivolone di Fagioli in avvio, il salvataggio decisivo di Ranieri su Meister e la crescente pressione del Pisa riaccendono i fantasmi del passato, con la squadra che sembra paralizzata dalla paura di subire il pareggio. Stavolta però il finale è diverso: la Fiorentina resiste, porta a casa il risultato e festeggia sotto la curva una vittoria sofferta ma preziosa. Forse non tutti i traumi sono superati, ma questo successo rappresenta un ulteriore passo verso una guarigione che ora appare davvero possibile. Lo scrive il Corriere Fiorentino.