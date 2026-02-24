Nazione: “Fiorentina, 3 punti pesantissimi. Ma che errori di atteggiamento”

La Fiorentina vince il derby contro il Pisa grazie a un gol di Kean e compie un passo decisivo verso la salvezza, salendo simbolicamente sul primo gradino che garantisce la permanenza in categoria. Il primo tempo è a senso unico: la squadra viola con Ndour al posto dello squalificato Mandragora, passa in vantaggio quasi subito grazie all’assist dello stesso Ndour e alla rapidità di Kean davanti a Nicolas. Il Pisa appare fragile in difesa e incapace di reagire, mentre la Fiorentina gestisce con ordine, trascinata dalle iniziative di Solomon, dalla regia disciplinata di Fagioli e dalla presenza costante di Brescianini.
Nella ripresa, però, la partita cambia volto. La Fiorentina non trova il raddoppio che chiuderebbe il match e il Pisa, dopo una serie di sostituzioni, si scuote. L’ingresso di Meister al posto dell’evanescente Stojilkovic dà nuova energia ai nerazzurri, che iniziano a pressare con maggiore intensità e convinzione. Un intervento decisivo di Ranieri su Meister e un contropiede orchestrato da Moreo, con Dodo attento in chiusura, segnalano il momento di difficoltà dei viola.
Nel finale la tensione cresce, con la Fiorentina che torna a mostrare limiti di interpretazione e atteggiamento già emersi nel corso della stagione. Un tiro da fuori di Ndour rappresenta la risposta viola, ma il Pisa resta pericoloso fino all’ultimo. Solo un grave errore di Fazzini nei minuti di recupero mette la parola fine a un derby vinto dalla Fiorentina, sì, ma con troppa sofferenza rispetto a quanto mostrato nel primo tempo. Lo scrive la Nazione.
