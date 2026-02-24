Nazione: “Fiorentina, 3 punti pesantissimi. Ma che errori di atteggiamento”

La Fiorentina vince il derby contro il Pisa grazie a un gol di Kean e compie un passo decisivo verso la salvezza, salendo simbolicamente sul primo gradino che garantisce la permanenza in categoria. Il primo tempo è a senso unico: la squadra viola con Ndour al posto dello squalificato Mandragora, passa in vantaggio quasi subito grazie all’assist dello stesso Ndour e alla rapidità di Kean davanti a Nicolas. Il Pisa appare fragile in difesa e incapace di reagire, mentre la Fiorentina gestisce con ordine, trascinata dalle iniziative di Solomon, dalla regia disciplinata di Fagioli e dalla presenza costante di Brescianini.