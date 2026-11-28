Terzo giorno di ritiro al Viola Park per la Fiorentina, che prepara lo scontro salvezza di domani alle 12.30 contro l’Udinese. Paolo Vanoli parlerà alle 16 dal Wind Media Center. Pongracic e Viery resteranno indisponibili e al centro della difesa la coppia sarà ancora obbligata, con Dragusin e Ranieri. L’unico ballottaggio nel reparto è a sinistra, dove Valdepeñas insidia João Mário, apparso in calo nelle ultime uscite.

Con il ritorno al centrocampo a tre, Fagioli è favorito su Oulai per il ruolo di regista. L’ivoriano, titolare contro Juventus e Monza, ha saltato l’ultimo allenamento per motivi personali ed è atteso regolarmente a Udine. Ai lati del regista dovrebbero giocare Ndour e Brescianini, chiamati a dare equilibrio al reparto.

In attacco si va verso il tridente con Mastantuono a destra, Njie a sinistra e Pellegrino al centro. Crescono però le quotazioni di Beto, ex dell’Udinese apparso in miglioramento durante il ritiro. L’altro ex, Arthur Atta, punta a giocare i primi minuti dal 20 settembre dopo essere rimasto in panchina per tutta la partita di Monza. In Friuli la Fiorentina sarà accompagnata da oltre 1.400 tifosi. Lo scrive il Corriere dello Sport.