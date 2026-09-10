Favasuli ha fatto il suo esordio in Champions League con il Napoli nella sfida contro l'Arsenal
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Il Corriere dello Sport analizza la prestazione di Costantino Favasuli al suo esordio in Champions League con la maglia del Napoli. Com'è andato il suo ingresso nella gara contro l'Arsenal:
Allegri non è stato aiutato da Vergara, Neres e Lucca, ma ha avuto una buona risposta da Favasuli. La personalità e il coraggio dell’esterno calabrese, al suo debutto con il Napoli e in Champions, sono due ottime notizie per Max: ha tanta voglia e tanta gamba, i tifosi lo hanno subito applaudito, su di lui ha dimostrato che si può contare. A cominciare da domenica prossima. Chiuso questo miniciclo terribile il Napoli dovrà rialzarsi contro Bologna e Fiorentina, gli ultimi impegni prima della sosta.
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