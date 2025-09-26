CorSport: “Ecco cosa sta provando di nuovo Pioli al VP. E c’entra Fazzini”

Fazzini titolare nella gara contro il Pisa?

Redazione VN 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 08:03)

In questi giorni al Viola Park, Stefano Pioli sta lavorando su più fronti: aggiustamenti tattici, rotazioni nei singoli e, soprattutto, il ritorno alla difesa a tre. L’obiettivo principale è garantire contemporaneamente la presenza di Gudmundsson e Fazzini, considerati fondamentali per dare qualità negli ultimi trenta metri. Rimane comunque viva l’opzione della linea a quattro, ma sempre con Nicolussi Caviglia al centro del gioco, affiancato da due mezzali e con Kean come punto di riferimento offensivo.

Il tecnico sembra voler tornare alle origini con un 3-5-2 o un 3-5-1-1, moduli già sperimentati in estate. La coppia Comuzzo-Pongracic-Ranieri aveva caratterizzato la difesa nelle prime uscite, ma con risultati altalenanti che hanno portato al momentaneo passaggio alla linea a quattro contro il Como. L’esperimento, però, non ha funzionato: né i singoli né il collettivo hanno convinto. Da qui la decisione di rilanciare la difesa a tre, con Viti pronto a insidiare Ranieri, e un centrocampo folto in cui Nicolussi Caviglia resti il fulcro del gioco, supportato da mezzali di corsa e inserimento.

La vera novità riguarda l’inserimento di Jacopo Fazzini come mezzala, una scelta che amplia le soluzioni tattiche della squadra. Sugli esterni torneranno Dodo e Gosens, con compiti leggermente più avanzati, mentre in attacco si attende il rientro di Gudmundsson accanto a Kean, assente dal 31 agosto. Ne risulta una Fiorentina più equilibrata e ricca di alternative, capace di unire solidità difensiva e qualità offensiva, per cercare il rilancio dopo un avvio di stagione complicato. Lo scrive il Corriere dello Sport.