CorSport: “E se Kean non dovesse farcela? L’idea di Stefano Pioli per il Como”

Moise Kean ha saltato l'allenamento di ieri per un attacco febbrile e molto probabilmente anche oggi non sarà a disposizione di Stefano Pioli. Il Corriere dello Sport studia le migliore soluzioni a disposizione del tecnico violaper affrontare la squadra di Fabregas:
Chi potrebbe prendere il posto di Kean contro il Como?
Nell’eventualità in cui la formazione titolare della Fiorentina non prevedesse la presenza del classe 2000, le soluzioni sarebbero molteplici. Fermo restando che l’allenatore continui ad affidarsi al 3-5-2, potrebbe essere l’ora del tandem offensivo formato da Dzeko e Piccoli. Rientrasse Gudmundsson, non sarebbe da escludere il suo impiego dietro a una prima punta (Dzeko o Piccoli). Senza dimenticare che Fazzini ha dato segnali incoraggianti col Napoli, e che quindi resta in corsa per una maglia dal primo minuto. Nei prossimi giorni Pioli scioglierà le riserve: tanto dipenderà dalla data di rientro di Kean.
