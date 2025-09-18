Nazione: “Lamptey va veloce. Così vuole conquistare i tifosi viola”

Ieri la presentazione di Lamptey

Redazione VN 18 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 07:26)

Tariq Lamptey si è presentato ufficialmente come nuovo acquisto della Fiorentina, portando con sé entusiasmo e voglia di correre. Esterno veloce e sorridente, ha subito conquistato l’ambiente viola grazie alla sua personalità solare. Dopo le esperienze in Premier League, il terzino ghanese ha espresso la felicità di approdare in Serie A, un campionato che considera di altissimo livello, e ha promesso di mettere la propria velocità al servizio della squadra per aiutare a raggiungere gli obiettivi stagionali.

Il giocatore ha parlato dei suoi modelli calcistici, citando Dani Alves come riferimento tecnico per il ruolo e Ronaldinho come idolo assoluto. Duttile e disponibile, Lamptey si è definito pronto a ricoprire diverse posizioni in campo, pur dichiarandosi più a suo agio sulla fascia destra. Con 104 presenze in Premier alle spalle, ha ritenuto giunto il momento di cambiare e di affrontare una nuova sfida, scegliendo Firenze come tappa ideale della sua carriera.

La decisione è stata guidata dal progetto illustratogli dalla società viola, che lo segue da tempo e gli ha garantito fiducia e prospettive di crescita. Lamptey ha sottolineato l’importanza della storia della Fiorentina e il desiderio di contribuire anche in campo europeo. Sul possibile dualismo con Dodô ha mostrato serenità, spiegando come il brasiliano, insieme al resto dei compagni, lo abbia accolto benissimo. Per lui, la priorità resta una sola: lavorare con tutti per lo stesso obiettivo e dare il massimo per i colori viola. Lo scrive la Nazione.