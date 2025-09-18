Pisa-Fiorentina, la decisione: ecco come funziona per i residenti a Firenze

Anche chi di loro è in possesso di una membership card del Pisa (acquistata dopo il 31 maggio scorso) non potrà stazionare in altri settori. In più il servizio di stewarding sarà implementto, così come il prefiltraggio e filtraggio. Misure restrittive dovute alla rivalità tra due tifoserie che si incontreranno in Serie A a trentaquattro anni di distanza dall'ultima volta, con un'Arena Garibaldi che sarà quindi osservata speciale nel prossimo fine settimana (gara in programma domenica 28 settembre alle ore 15). Lo scrive il Corriere dello Sport.