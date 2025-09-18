CorFio: “Passaggi filtranti e conduzione di palla. Le potenzialità di Lamptey”

«La Fiorentina mi seguiva da tempo e sono onorato di questo. Sono felice di giocare in serie A».Sabato Lamptey è entrato condividendo il campo con Dodò:«Sono un giocatore molto flessibile, posso giocare in vari ruoli. Fin da quando sono arrivato Dodo è stato fantastico con me. Abbiamo parlato molto, ma in generale tutti mi hanno trattato bene», ha spiegato Lamptey. Due passaggi filtranti e sei conduzioni del pallone (questo il sunto del classe 2000 contro la squadra di Conte) hanno dato un assaggio delle sue qualità.«Spero di mettere la mia velocità al servizio della squadra. Ho fiducia in me stesso. Qui abbiamo grandi giocatori, dobbiamo muoverci tutti dalla stessa parte e raggiungere gli obiettivi prefissati».