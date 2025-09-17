Il centrocampista della Fiorentina, Simon Sohm, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Queste le sue parole sulla sconfitta contro il Napoli e altri temi:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Sohm e il Napoli: “Concesso troppo. Partenopei su di me? Non ho saputo niente”
Corriere dello Sport
Sohm e il Napoli: “Concesso troppo. Partenopei su di me? Non ho saputo niente”
La seconda parte dell'intervista a Simon Sohm da parte del Corriere dello Sport
Loro sono molto forti, ma noi non abbiamo avuto un grande approccio, col rigore dopo pochi minuti che ha indirizzato la partita. Anche gli altri due gol che abbiamo concesso sono stati troppo semplici per loro. Possiamo fare molto meglio. Napoli su di me? Non ho saputo niente, ho avuto sempre in testa la Fiorentina.
Champions—
Dobbiamo avere sogni importanti. L'inizio non è stato facile, ma ci sono tanti giocatori nuovi e dobbiamo trovare ancora la quadratura, ci serve tempo.
Personaggio importante—
Pecchia, senza dubbio. Lui mi ha dato tanta fiducia, sia in B che nell'anno in A. Poi anche Maresca, ci ho lavorato poco ma mi ha insegnato tanto. E anche Chivu nell'ultima parte della scorsa stagione. Ma se ne devo scegliere una persona dico Pecchia.
Svizzera e passioni—
Per la mia famiglia era importante che continuassi il mio percorso anche lì, la Scuola d'Arte e Sport, con un apprendistato commerciale di quattro anni. Ho concluso il ciclo scolastico, finito le superiori. Adesso sono concentrato sul calcio, il resto lo vedo come un piano B, magari riprenderò gli studi a fine carriera. Nba? Lebron è il migliore di sempre. Ma se devo vedere una partita metto quella in cui gioca Steph Curry, fa delle cose che non ha mai fatto nessuno. Come tipo di giocatore, in campo, io mi sento più Lebron.
Amici nel calcio—
Keita, Bonny e Coulibaly, tutti conosciuti a Parma. Sono molto legato a tutti loro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA