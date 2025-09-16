VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Comuzzo, è ora di rifiatare? Opzione Viti nello slot di destra”

Corriere dello Sport

CorSport: “Comuzzo, è ora di rifiatare? Opzione Viti nello slot di destra”

CorSport: “Comuzzo, è ora di rifiatare? Opzione Viti nello slot di destra” - immagine 1
Anche Viti troverà spazio contro il Como?
Redazione VN

Pietro Comuzzo non sta passando un ottimo periodo di forma. Il Corriere dello Sport ha proposto diverse soluzioni per farlo rifiatare e dare spazio ad altri:

Errori e appannamento a parte, anche in questo secondo anno tra i grandi, il soldato (come lo chiamava Palladino) ha evidenziato ancora lacune nella prima impostazione. Pioli, che comunque stravede per lui, ha due soluzioni per dargli un po’ di riposo, soprattutto mentale: in panchina scalpita Mattia Viti, in questi primi mesi visto soprattutto come vice-Ranieri ma utilizzabile anche come centrale nella difesa a tre; stessa soluzione con l’inserimento di Pablo Marì, con Pongracic che tornerebbe a destra ricomponendo il terzetto dell’ultima parte della scorsa stagione.

Leggi anche
Gazzetta: “Dzeko non ha fornito alcun contributo. Incide solo in certe situazioni”
Nazione: “Gudmundsson, una stella che ancora non brilla. Titolare con il Como?”

© RIPRODUZIONE RISERVATA