Dopo Moise Kean e Albert Gudmundsson, la Gazzetta dello Sport si sofferma su Edin Dzeko. Ecco l'analisi sull'attaccante della Fiorentina di Stefano Pioli:
Gazzetta: “Dzeko non ha fornito alcun contributo. Incide solo in certe situazioni”
A questa Fiorentina serve anche Edin Dzeko
Chiaro che non tutto dipende dalla mira degli attaccanti. Va detto che Kean, spesso isolato e a corto di rifornimenti, ci prova sempre. Lo dimostrano le nove conclusioni tentate. Sarà il tempo a dire chi può essere il miglior partner per lui davanti. Un assetto più offensivo con Gud o Fazzini. Oppure entrambi dietro il 20. O, invece, Piccoli o Dzeko. Il bergamasco, entrato nella ripresa col Napoli, ha dato, insieme al sempre più sorprendente Fazzini, più energia e peso. Mentre lo Dzeko del primo tempo non ha fornito alcun contributo. La sensazione è che possa incidere solo in determinate situazioni. Finora la Fiorentina ha mandato otto tiri nello specchio, compresi i due gol.
