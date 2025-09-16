Gazzetta: “Dzeko non ha fornito alcun contributo. Incide solo in certe situazioni”

Viola News
A questa Fiorentina serve anche Edin Dzeko
Dopo Moise Kean e Albert Gudmundsson,la Gazzetta dello Sportsi sofferma su Edin Dzeko. Ecco l'analisi sull'attaccante della Fiorentina di Stefano Pioli: 

Chiaro che non tutto dipende dalla mira degli attaccanti. Va detto che Kean, spesso isolato e a corto di rifornimenti, ci prova sempre. Lo dimostrano le nove conclusioni tentate. Sarà il tempo a dire chi può essere il miglior partner per lui davanti. Un assetto più offensivo con Gud o Fazzini. Oppure entrambi dietro il 20. O, invece, Piccoli o Dzeko. Il bergamasco, entrato nella ripresa col Napoli, ha dato, insieme al sempre più sorprendente Fazzini, più energia e peso. Mentre lo Dzeko del primo tempo non ha fornito alcun contributo. La sensazione è che possa incidere solo in determinate situazioni. Finora la Fiorentina ha mandato otto tiri nello specchio, compresi i due gol.

