Nazione: “Gudmundsson, una stella che ancora non brilla. Titolare con il Como?”

Con il Como potrebbe tornare Gudmundsson

Redazione VN 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 10:50)

Albert Gudmundssonè finito al centro di un avvio di stagione in chiaroscuro. Atteso come l’uomo in grado di accendere il gioco della Fiorentina, l’islandese ha mostrato solo a tratti le sue qualità, indiscutibili ma ancora inespresse con continuità. Proprio nel momento in cui stava trovando ritmo e fiducia, anche grazie alla parentesi con la nazionale e al gol segnato con la maglia dell’Islanda, è arrivato l’infortunio alla caviglia che lo ha frenato di nuovo, alimentando il rammarico per ciò che poteva essere e non è stato.

La Fiorentina, che ha puntato forte su di lui riscattandolo in estate nonostante qualche scetticismo, lo aspetta ancora come riferimento offensivo. I lampi di classe e intelligenza calcistica sono emersi qua e là, ma senza quella continuità necessaria per fare la differenza. Le aspettative altissime hanno forse pesato, trasformandosi quasi in un fardello nella sua ricerca di essere decisivo a tutti i costi. Eppure, dietro l’immagine da “cecchino di ghiaccio”, c’è anche un calciatore riconoscente, legato all’ambiente viola che gli ha dato fiducia e lo ha messo al centro del progetto.

I numeri, seppur limitati, restano incoraggianti: in 270 minuti tra campionato e coppa, Gudmundsson ha già realizzato un gol e fornito un assist. Lo stop forzato lo ha tenuto fuori anche contro il Napoli, ma il recupero procede e l’obiettivo è rientrare per la sfida contro il Como, una gara importante per il presente e il futuro della Fiorentina. Starà a Pioli decidere se concedergli da subito una maglia da titolare, ma la sensazione è che il momento per rivedere Gudmundsson protagonista sia vicino. Lo scrive la Nazione.