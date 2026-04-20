Questa sera contro il Lecce, l'attacco della Fiorentina sarà guidato da Roberto Piccoli. L'attaccante viola, che ha preso il posto dell'infortunato Moise Kean, deve convincere la società in vista del futuro. Secondo il Corriere dello Sport, questo sarebbe il modo migliore per farlo:
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Così Roberto Piccoli si gioca la permanenza alla Fiorentina”
Corriere dello Sport
CorSport: “Così Roberto Piccoli si gioca la permanenza alla Fiorentina”
Da ex, Roberto Piccoli si gioca la permanenza alla Fiorentina
Con la Cremonese che è passata da -8 a -7 in classifica e la possibilità di mandarla a -10 e il Lecce addirittura a -11, per la Fiorentina quella di stasera è un’occasione unica di scrivere l’happy end sulla rincorsa alla salvezza e per Piccoli una riprova ghiotta da sfruttare, aggiungendo qualche gol intanto oggi e poi in quel che rimane fino al 24 maggio che vada ad incrementare lo score messo insieme finora. Il modo migliore per cancellare le perplessità su ciò che è stato e ha dato l’attaccante classe 2001 nei suoi primi nove mesi a Firenze, e unico modo di dare seguito all’investimento da un’estate all’altra: decisione stavolta se possibile ancora più delicata, perché si tratta di ridisegnare il gruppo in larga parte verso la nuova stagione. E il margine di errore si riduce.
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