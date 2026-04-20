La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla sfida di questa sera contro il Lecce. Sarà una Fiorentina ancora in emergenza, senza Moise Kean, non convocato come Parisi e Fortini(quarta assenza di fila per l'attaccante contando pure la Conference) e con le fatiche europee ancora nelle gambe ma che nelle difficoltà ha imparato a esaltarsi: con Roberto Piccoli centravanti al posto dell'azzurro ha battuto Lazio e Crystal Palace al Franchi e adesso cerca il tris in trasferta puntando forte sulle motivazioni.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Perché Lecce-Fiorentina è un trampolino di lancio verso il futuro”
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Gazzetta: “Perché Lecce-Fiorentina è un trampolino di lancio verso il futuro”
Paolo Vanoli vuole chiudere i discorsi di salvezza
I numeri raccontano di una squadra trasformata nel girone di ritorno, con un impennata negli ultimi due mesi: dopo aver avuto una media di 0,7 punti a match nelle prime 23 partite, la Fiorentina è salita a 2 nelle ultime 9 gare di Serie A. Dal 7 febbraio in poi Paolo Vanoli ha tenuto un ritmo da Europa, alla salvezza manca pochissimo e il tecnico vorrebbe mettersi al sicuro il prima possibile.
Ecco perché la trasferta di Lecce può diventare un trampolino di lancio verso il futuro, che il nuovo d.s. Fabio Paratici sta già pianificando insieme alla dirigenza.
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