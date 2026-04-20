La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla sfida di questa sera contro il Lecce. Sarà una Fiorentina ancora in emergenza, senza Moise Kean, non convocato come Parisi e Fortini(quarta assenza di fila per l'attaccante contando pure la Conference) e con le fatiche europee ancora nelle gambe ma che nelle difficoltà ha imparato a esaltarsi: con Roberto Piccoli centravanti al posto dell'azzurro ha battuto Lazio e Crystal Palace al Franchi e adesso cerca il tris in trasferta puntando forte sulle motivazioni.