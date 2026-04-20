Lecce-Fiorentina può essere la sfida decisivaper la salvezza della squadra allenata da Paolo Vanoli. In caso di vittoria, la Fiorentina metterebbe in cassaforte ogni tipo di possibilità di rimanere in Serie A. Secondo la Nazione, l'allenatore viola chiedere questa cosa ai suoi giocatori:
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Ecco cosa potrà chiedere Vanoli alla squadra in vista di stasera”
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Nazione: “Ecco cosa potrà chiedere Vanoli alla squadra in vista di stasera”
Vanoli pronto a chiedere un ultimo sforzo alla squadra
Alla luce del pareggio della Cremonese e delle non perfette condizioni dei giallorossi (peggior attacco dei top-5 campionati europei nonché reduci da quattro ko consecutivi), la sensazione è che oggi il tecnico chiederà un ultimo sforzo alla sua comitiva, arrivata alla quinta partita nello spazio di appena 16 giorni: vincere ancora e volare a +11 sul Lecce vorrebbe dire essere pressoché certi della salvezza, benché ad oggi il noto portale di statistiche Opta dia ai viola appena lo 0,11% di chance di retrocedere. Un traguardo - quello della permanenza in A - che, appena raggiuntó, sancirà l'inizio della rivoluzione.
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