Il Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di Moise Kean. All'attaccante e alla sua clausola allora da cinquantadue milioni aumentata del 20 per cento con il rinnovo del contratto con scadenza allungata al 2029 e con il raddoppio dello stipendio proprio in virtù dei venticinque gol totali della stagione passata non si è avvicinato nessuno nel luglio 2025, fatte salve un paio di società arabe che lo stesso Moise ha declinato.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Ci sarà spazio per un Kean da 8 gol e con un problema alla tibia?”
Corriere dello Sport
CorSport: “Ci sarà spazio per un Kean da 8 gol e con un problema alla tibia?”
La domanda è: nella costruzione della nuova Fiorentina c’è posto per Kean da otto gol e con un problema alla tibia?
Kean—
Nessuno a maggior ragione ci si avvicinerà adesso, per questo la domanda è: nella costruzione della nuova Fiorentina c’è posto per Kean da otto gol (nove compreso l’unico in Conference League) con il problema alla tibia che si trascina da mesi e una gestione che via via è diventata sempre più difficile?
Cessione?—
La risposta renderà meno complicate le eventuali trattative con chi si presenterà ai cancelli del Viola Park chiedendo l’attaccante classe 2006 e la proposta economica avrà il potere di influenzare la decisione della Fiorentina. Non ultima, peserà la volontà del calciatore.
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