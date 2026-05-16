CorSport: “Ci sarà spazio per un Kean da 8 gol e con un problema alla tibia?”

La domanda è: nella costruzione della nuova Fiorentina c’è posto per Kean da otto gol e con un problema alla tibia?

Il Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di Moise Kean. All'attaccante e alla sua clausola allora da cinquantadue milioni aumentata del 20 per cento con il rinnovo del contratto con scadenza allungata al 2029 e con il raddoppio dello stipendio proprio in virtù dei venticinque gol totali della stagione passata non si è avvicinato nessuno nel luglio 2025, fatte salve un paio di società arabe che lo stesso Moise ha declinato.