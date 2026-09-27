Alla ripresa del campionato la Fiorentina affronterà un ciclo di sei partite impegnative, dal 10 ottobre contro il Genoa all’11 novembre contro la Juventus. Dopo un avvio difficile, la squadra di Paolo Vanoli dovrà recuperare terreno e dimostrare i progressi fatti durante la sosta.

Il percorso comincerà con la trasferta a Genova, uno scontro importante per allontanarsi dalla zona retrocessione. Seguiranno Como al Franchi, Inter a San Siro, Atalanta in casa, Sassuolo in trasferta e infine Juventus a Firenze. Quattro delle sei avversarie sono considerate, sulla carta, più forti dei viola.

La Fiorentina parte da 4 punti in cinque gare, appena due sopra la zona retrocessione. L’obiettivo indicato è conquistarne almeno altri 10 nelle prossime sei partite, arrivando a quota 14 prima della successiva sosta per le nazionali. Servirà trovare in fretta equilibrio e continuità; alla luce della partenza, anche un campionato di metà classifica potrebbe essere considerato una base per il nuovo ciclo. Lo scrive il Corriere dello Sport.