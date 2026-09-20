Se la Fiorentina punta sulla fantasia del diciannovenne Mastantuono, il Napoli si affida all’esperienza dei suoi senatori. Il principale riferimento è Giovanni Di Lorenzo, capitano azzurro e avversario diretto del talento argentino. Al Franchi il difensore disputerà la sua partita numero 243 in Serie A e la 311ª complessiva con il Napoli, avvicinandosi ulteriormente alla Top 10 dei calciatori più presenti nella storia del club.

Di Lorenzo ha superato Comaschi nella graduatoria delle presenze in campionato e ora insegue Ferrara e Callejon. Considerando tutte le competizioni, ha già scavalcato Maggio e punta Koulibaly, fermo a quota 317. Il suo percorso napoletano è impreziosito da due scudetti e una Supercoppa italiana conquistati con la fascia al braccio. Per il capitano, originario di Castelnuovo di Garfagnana, quella contro la Fiorentina sarà anche una sorta di derby: i viola sono, insieme al Sassuolo, la squadra battuta più volte in carriera.

Il Napoli si presenta alla sfida con la necessità di rilanciarsi dopo un inizio poco brillante, condizionato anche dalle assenze di Buongiorno e McTominay. Allegri chiede quindi ai giocatori più esperti di assumersi maggiori responsabilità e smentire chi considera concluso il ciclo vincente della squadra. Dopo la gara Di Lorenzo resterà a Firenze per raggiungere Coverciano e rispondere alla convocazione di Mancini: prima il Napoli, poi la Nazionale. Lo scrive il Corriere dello Sport.