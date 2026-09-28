L’amichevole tra Fiorentina e Signa al Viola Park si è aperta con un omaggio alla storia della cittadina ospite: i giocatori del Signa sono entrati in campo con cappelli di paglia, poi regalati ai viola. Circa 1.100 spettatori hanno assistito alla sfida, organizzata per celebrare i cento anni dalla prima trasferta della Fiorentina, giocata proprio contro il Signa nel 1926. In assenza di De Gea, Luca Ranieri è tornato a indossare la fascia da capitano a nove mesi dall’ultima volta, nella gara di Conference League persa contro il Losanna il 18 dicembre 2025.

La partita si è disputata in tre tempi da mezz’ora ed è finita 9-0 per la Fiorentina. Hanno segnato Gonçalves, Gnonto, Brescianini, Pellegrino e Pietropaolo, oltre a Jallow e Mazzeo, autori di una doppietta ciascuno. Vanoli ha schierato inizialmente i giocatori della prima squadra, dando poi spazio ai più giovani, tra cui Cianciulli, Boskovic, Mataràn, Perrotti, Turnone e Amenta.

Tra le indicazioni tattiche spicca il ritorno dal primo minuto di Dodò, apparso in crescita e propositivo dopo un periodo ai margini. Jimenez ha giocato da esterno alto a destra e Gnonto a sinistra: l’ex Leeds ha prodotto un assist e un gol nei primi dieci minuti. Ranieri ha agito al centro della difesa, ma sul lato destro, con Viery a sinistra. Buona anche la prova di Valdepeñas, autore di un assist, mentre Gonçalves continua a cercare la forma migliore. Lo scrive il Corriere dello Sport.