Ci saranno circa 15.000 persone al Franchi per Fiorentina-Pisa. Non il migliore degli spettacoli di tifo
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Non più di 15.000 persone. Sarà infatti questo il numero di presenti sugli spalti del Franchi per Fiorentina-Pisa, appuntamento con la Coppa Italia e i sedicesimi. Nonostante la rivalità sentita fra le due squadre, spiega il Corriere dello Sport, il poco appeal del trofeo e i pochi ospiti presenti (per restrizioni con biglietti solo per i tesserati) hanno fatto scendere il numero dei presenti. Un quadro decisamente diverso rispetto ai sold-out con Frosinone e Torino.
In pochi nerazzurriDa Pisa arriveranno in circa 300 e - aggiunge il Corriere Fiorentino - le limitazioni hanno stroncato lo spirito da derby. Sembrano lontani i grandi numeri dei 2.500 del 2002 in Coppa Italia di C, con vittoria storica dei nerazzurri a Firenze.
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