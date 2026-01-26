CorFio: “Vanoli vuole un difensore, Paratici aspetta. I tempi del mercato viola”

La Fiorentina ha meno di una settimana per intervenire in modo deciso sulla difesa e valutare eventuali ultimi ritocchi di mercato. Le parole di Vanoli dopo la sconfitta col Cagliari («Senza Marì e Viti la società sa che serve un centrale»)certificano una situazione di stallo che potrebbe protrarsi fino alle battute finali della finestra invernale. Dopo aver liberato chi era scontento o aveva bisogno di spazio, i dirigenti viola devono ora agire nel reparto più in difficoltà, anche sul piano numerico, soprattutto se il futuro di Ranieri dovesse essere lontano da Firenze,ma le risorse economiche limitate complicano le mosse.