Il tecnico ha difeso Fagioli ma stasera potrebbe andare in panchina

Redazione VN
FIORENTINA VS ATALANTA

VIDEO - Vanoli: "L'anno scorso troppi punti buttati. Ora stiamo bene"

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Il Corriere Fiorentino si è soffermato sulla probabile formazione della Fiorentina contro la Juventus, in particolare su Oulai che potrebbe partire titolare:

Poi c’è il campo. Vanoli vuole dare continuità alle scelte degli ultimi due incontri, ma le recenti prestazioni da subentrato di Oulai potrebbero cambiare le gerarchie nel cuore del centrocampo; Fagioli, a cui il tecnico ha comunque dedicato parole al miele anche ieri, potrebbe stavolta partire dalla panchina con l’ivoriano dal primo minuto, ma il ballottaggio è aperto e il rebus verrà però risolto soltanto oggi. La speranza ad ogni modo è quella, con un risultato di prestigio, di poter accontentare tutti prima della sosta: i tifosi, con una vittoria contro la rivale di sempre, e la classifica, allontanandosi ancora di più dalla zona rossa.
REGGIO EMILIA STADIO MAPEI STADIUM SERIE A FIORENTINA VS SASSUOLO

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