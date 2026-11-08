Il tecnico ha difeso Fagioli ma stasera potrebbe andare in panchina
VIDEO - Vanoli: "L'anno scorso troppi punti buttati. Ora stiamo bene"
Il Corriere Fiorentino si è soffermato sulla probabile formazione della Fiorentina contro la Juventus, in particolare su Oulai che potrebbe partire titolare:
Poi c’è il campo. Vanoli vuole dare continuità alle scelte degli ultimi due incontri, ma le recenti prestazioni da subentrato di Oulai potrebbero cambiare le gerarchie nel cuore del centrocampo; Fagioli, a cui il tecnico ha comunque dedicato parole al miele anche ieri, potrebbe stavolta partire dalla panchina con l’ivoriano dal primo minuto, ma il ballottaggio è aperto e il rebus verrà però risolto soltanto oggi. La speranza ad ogni modo è quella, con un risultato di prestigio, di poter accontentare tutti prima della sosta: i tifosi, con una vittoria contro la rivale di sempre, e la classifica, allontanandosi ancora di più dalla zona rossa.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Probabili formazioni
Fiorentina-Juventus, probabili formazioni: Oulai e Goncalves fino all'ultimo
Rassegna stampa
Toni: "Questa gara conta più per la Fiorentina. Mastantuono mi ricorda Robben"
Rassegna stampa
Gazzetta: "Paolo Vanoli prepara il 4-2-3-1 con Pedro Goncalves titolare"
Rassegna stampa
Cuadrado: "A Firenze cercavo un top club. Juventus, non ti avrei mai lasciata"
Rassegna stampa
Tuttosport: "Paratici voleva il Milan. Prima di Beto era a un passo da Woltemade"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti