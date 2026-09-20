Fiorentina-Napoli mette in palio molto più dei tre punti. Dopo le vittorie contro Venezia e Pisa, la squadra di Vanoli è chiamata a dimostrare i propri progressi contro un avversario di livello superiore. Nonostante le numerose assenze, il Napoli resta una formazione costruita per qualificarsi almeno alla Champions League: serviranno quindi la stessa intensità e lo stesso spirito mostrati nelle ultime due uscite.

Vanoli dovrebbe confermare quasi interamente la formazione schierata a Venezia. In mediana spazio ancora a Fagioli e Ndour, mentre Pellegrino, nonostante i tre gol consecutivi, dovrebbe partire dalla panchina: Beto appare infatti più adatto alle esigenze tattiche della partita. Atta, recuperato, agirà tra centrocampo e trequarti in un sistema più vicino al 4-2-3-1 che al 4-3-3. Dragusin ha superato il lieve affaticamento accusato in Coppa Italia e dovrebbe affiancare Ranieri al centro della difesa, con Jimenez a destra e Viery a sinistra. L’obiettivo è conquistare la prima vittoria casalinga in campionato, cancellando le sconfitte contro Frosinone e Torino. Al Franchi sono attesi almeno ventimila spettatori, con un nuovo tutto esaurito che accompagnerà la Fiorentina verso l’ultimo impegno prima della sosta. Lo scrive il Corriere Fiorentino. Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

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