Fiorentina-Napoli è alle porte e mette in palio qualcosa in più dei tre punti
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Fiorentina-Napoli mette in palio molto più dei tre punti. Dopo le vittorie contro Venezia e Pisa, la squadra di Vanoli è chiamata a dimostrare i propri progressi contro un avversario di livello superiore. Nonostante le numerose assenze, il Napoli resta una formazione costruita per qualificarsi almeno alla Champions League: serviranno quindi la stessa intensità e lo stesso spirito mostrati nelle ultime due uscite.
Vanoli dovrebbe confermare quasi interamente la formazione schierata a Venezia. In mediana spazio ancora a Fagioli e Ndour, mentre Pellegrino, nonostante i tre gol consecutivi, dovrebbe partire dalla panchina: Beto appare infatti più adatto alle esigenze tattiche della partita. Atta, recuperato, agirà tra centrocampo e trequarti in un sistema più vicino al 4-2-3-1 che al 4-3-3.
Dragusin ha superato il lieve affaticamento accusato in Coppa Italia e dovrebbe affiancare Ranieri al centro della difesa, con Jimenez a destra e Viery a sinistra. L’obiettivo è conquistare la prima vittoria casalinga in campionato, cancellando le sconfitte contro Frosinone e Torino. Al Franchi sono attesi almeno ventimila spettatori, con un nuovo tutto esaurito che accompagnerà la Fiorentina verso l’ultimo impegno prima della sosta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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