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Corriere Fiorentino

CorFio su Kean: “Il dolore alla tibia non lo lascia in pace. Così fino a maggio”

Kean Fiorentina
Il Corriere Fiorentino su Moise Kean
Redazione VN

Il Corriere Fiorentino fa il punto sulla situazione della rosa di Poalo Vanoli.Due squalifiche pesanti, alle quali si unisce la solita conta dei reduci: Parisi non sta bene e sarebbe già tanto vederlo in panchina, Solomon dovrebbe rimettersi a disposizione ma è quasi impossibile immaginarlo in campo dall’inizio.

Mentre Kean è alle prese con una tibia che non ne vuole sapere di lasciarlo in pace e per questo anche stavolta il dubbio resterà tale fino all’ultimo visto che anche ieri si è allenato a parte.

Una storia che si ripete da settimane e destinata a questo punto a trascinarsi fino al termine del campionato. L’alternativa, va da sé, è Piccoli.

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