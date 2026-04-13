Il Corriere Fiorentino fa il punto sulla situazione della rosa di Poalo Vanoli.Due squalifiche pesanti, alle quali si unisce la solita conta dei reduci: Parisi non sta bene e sarebbe già tanto vederlo in panchina, Solomon dovrebbe rimettersi a disposizione ma è quasi impossibile immaginarlo in campo dall’inizio.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio su Kean: “Il dolore alla tibia non lo lascia in pace. Così fino a maggio”
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CorFio su Kean: “Il dolore alla tibia non lo lascia in pace. Così fino a maggio”
Il Corriere Fiorentino su Moise Kean
Mentre Kean è alle prese con una tibia che non ne vuole sapere di lasciarlo in pace e per questo anche stavolta il dubbio resterà tale fino all’ultimo visto che anche ieri si è allenato a parte.
Una storia che si ripete da settimane e destinata a questo punto a trascinarsi fino al termine del campionato. L’alternativa, va da sé, è Piccoli.
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