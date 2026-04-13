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Corriere dello Sport

Come sta Solomon? CorSport: “Torna stasera ma ha 0 minuti nelle gambe”

Copertina Solomon
Il Corriere dello Sport su Solomon
Redazione VN

Paolo Vanoli deve fare i conti con un'emergenza importantein vista della sfida di questa sera contro la Lazio. Fuori Kean, fuori Parisi(al limite panchina pure per lui), fuori gli squalificati Fagioli e Gudmundsson e sono quattro titolari assenti.

Mentre Solomon (il quinto) torna a sua volta dopo un mese e mezzo di stop e con zero minuti nelle gambe dal 26 febbraio: è molto difficile immaginarlo dall’inizio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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