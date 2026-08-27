«Quale fosse il giorno della festa si sapeva da cento anni, eppure questa è la situazione». Marco Lodola, autore di una delle due opere commissionate dalla Fiorentina per il centenario, esprime il proprio disappunto per il ritardo nell’esposizione. La sua scultura, dedicata al presidente viola — «Il soggetto e la persona a cui è stata dedicata è Rocco Commisso, l’opera è intuitiva, molto luminosa» — avrebbe dovuto essere installata al piazzale Michelangelo insieme alla scritta alta 18 metri «V100LA».

A pochi giorni dal centenario, però, le due opere non sono ancora state esposte a causa delle perplessità della Soprintendenza. La Fiorentina non si arrende: «Insieme a Palazzo Vecchio stiamo parlando con la Soprintendenza per riuscire a trovare un’intesa per l’esposizione al Piazzale Michelangelo, senza dover individuare un luogo alternativo». Intanto, tra il club e il Comune è nato un rimpallo sulle responsabilità della richiesta di autorizzazione. Se non sarà raggiunto un accordo, le installazioni potrebbero essere trasferite direttamente al Viola Park, loro destinazione definitiva dopo il 30 settembre.

Lodola sostiene che inizialmente gli fosse stata comunicata un’altra collocazione: «A me era stato detto con certezza che per l’inaugurazione e per i primi giorni l’opera sarebbe stata messa nel cortile di Palazzo Vecchio». L’assessora allo Sport Letizia Perini ha invece precisato: «Semmai poteva essere nella rosa di possibilità valutata mesi fa, ma la decisione di collocarla al piazzale è stata quella definitiva e non è mai cambiata». Il rischio concreto è quindi che nessuna delle due opere possa essere mostrata durante i festeggiamenti del centenario. Lo scrive il Corriere Fiorentino.