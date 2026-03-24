Il Corriere Fiorentino si sofferma su Paolo Vanoli. Secondo il noto quotidiano, l'esonero di Stefano Pioliè stato decisivo per il rilancio della Fiorentina in classifica. Lo dicono i numeri, ma non solo:
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Senza l’esonero di Pioli si parlerebbe di una Fiorentina condannata”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Senza l’esonero di Pioli si parlerebbe di una Fiorentina condannata”
L'esonero dell'ex Milan decisivo per la stagione viola
La premessa, doverosa e sulla quale appare ormai difficile discutere, è che senza il cambio di allenatore forse oggi non staremmo qua a discutere di come e quando Kean e soci potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo ma più probabilmente di una squadra ormai condannata ad un orrendo destino. Basta pensare a dov’era la Fiorentina dopo quella tremenda gara interna col Lecce: ultima, con 4 punti raccolti nelle prime 10 giornate e lontana 2 punti dalla salvezza. Oggi, dopo la 30esima giornata, i viola sarebbero salvi, con un punto di margine su Cremonese e Lecce. Sia chiaro. Anche per quanto riguarda Vanoli stiamo parlando comunque di un ruolino di marcia complessivo che in una qualsiasi altra stagione farebbe parlare di fallimento sportivo.
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