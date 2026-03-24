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Corriere dello Sport

La rinascita di Ranieri, CorSport: “Vanoli ci ha parlato tanto quando stava fuori”

La rinascita di Ranieri, CorSport: “Vanoli ci ha parlato tanto quando stava fuori” - immagine 1
Il Corriere dello Sport su Luca Ranieri
Redazione VN

Il Corriere dello Sport si sofferma anche su Luca Ranieri. Così Paolo Vanoli ha ritrovato il centrale viola, degradato dal ruolo di capitano:

Capitolo Ranieri. Vanoli l'aveva prima esaltato e difeso - «Per l'atteggiamento che ha sarà sempre il mio capitano» - poi degradato, con fascia passata al braccio di De Gea. L'ha fatto sbollire e ci ha parlato tanto, anche quando è stato fuori. Da un mese e mezzo è un altro Ranieri, anche nell'atteggiamento. Con lui ha insistito soprattutto sul cercare di incanalare la rabbia alle volte schizofrenica del numero sei, ripulendo i comportamenti. Spogliato di questo, Ranieri rimane comunque un centrale che fa della concentrazione la sua qualità principale. E contro l'Inter, dopo una sbandata iniziale che ha portato al gol di Esposito, ha dimostrato una qualità che lo stesso tecnico sottolinea sempre: saper reagire all'errore positivamente. 

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