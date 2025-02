La Fiorentina torna ad Atene per affrontare il Panathinaikos negli ottavi di Conference League,nove mesi dopo la finale persa con l'Olympiacos. L'andata si giocherà il 6 marzo in Grecia, il ritorno il 13 marzo al Franchi.Il sorteggio ha delineato un possibile cammino fino alla finale di Breslavia il 28 maggio, con il Betis come potenziale avversario in semifinale ed evitando il Chelsea fino all'ultimo atto.