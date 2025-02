Pericolo ellenico per la Fiorentina: il Panathinaikos con l’ex viola tra i pali

No, ancora in Grecia no. Ed invece potrebbe capitare, eccome se potrebbe. La Fiorentina ha un 50% di probabilità di trovare nell'urna del sorteggio per la composizione degli ottavi di Conference League il Panathinaikos. La formazione biancoverde di Atene all'ultimo tuffo ha ribaltato la storia del playoff contro gli islandesi del Vikingur, che all'andata l'aveva battuta per 1-0 ma che al 94' nella capitale greca ha subito il decisivo 2-0 siglato da Tete. Il Pana si è così regalato il pass per gli ottavi: resta da capire, adesso, l'avversario, che potrebbe essere Fiorentina o Rapid Vienna. Quella che ha come simbolo un trifoglio potrebbe essere considerata una nobile decaduta del calcio ellenico, visto che negli ultimi anni a livello nazionale non sono arrivati successi significativi, a parte due coppe di Grecia piuttosto recenti (2024 e 2022), mentre l'ultimo "scudetto" risale al 2010.